VREME
DANES
Torek, 24 februar 2026
Iskanje
Vreme

Torek, 24. februarja 2026

Spletno uredništvo |
24. feb. 2026 | 0:01
    Torek, 24. februarja 2026
Dark Theme

Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka, naši kraji so na njegovem severnem obrobju. Hladna fronta se od severozahoda pomika proti Alpam. Z zahodnimi vetrovi k nam doteka precej topel in v višinah občasno bolj vlažen zrak.

Po vsej deželi bo prevladovalo oblačno vreme. Po nižinah in ob obali bodo možne meglice.

Pretežno oblačno bo in povečini suho, zjutraj bo ponekod po nižinah lahko malo megle. Popoldne se bodo oblaki v vzhodnih krajih začeli trgati.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: