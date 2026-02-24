Torek, 24. februarja 2026

Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka, naši kraji so na njegovem severnem obrobju. Hladna fronta se od severozahoda pomika proti Alpam. Z zahodnimi vetrovi k nam doteka precej topel in v višinah občasno bolj vlažen zrak.

Po vsej deželi bo prevladovalo oblačno vreme. Po nižinah in ob obali bodo možne meglice.

Pretežno oblačno bo in povečini suho, zjutraj bo ponekod po nižinah lahko malo megle. Popoldne se bodo oblaki v vzhodnih krajih začeli trgati.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.