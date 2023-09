Nadaljevalo se bo lepo sončno in toplo vreme; na vzhodnem pasu in na obali bo pihala zmerna burja, na Tržaškem pa lahko nekoliko bolj okrepljena.

Danes bo sončno, več oblačnosti bo dopoldne v vzhodni in južni Sloveniji. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem od 14 do 19, najvišje dnevne 20 do 25, na Primorskem do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA