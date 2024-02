Torek, 27. februarja 2024

Danes bo oblačno, možne bodo rahle padavine na vzhodnih območjih. Na zahodu bodo padavine gostejše, predvsem v Karnijskih Alpah. Meja sneženja bo zjutraj na nadmorski višini okoli 900 m, čez dan okoli 1300 m v notranjosti in okoli 1600 m v predalpskih predelih. Proti Cadoreju bo meja sneženja verjetno nižja. Na obali bo pihala zmerna burja. Popoldne bo nehalo deževati na jugovzhodu.

Oblačno bo. Dež se bo čez dan postopno razširil proti vzhodu. Najmanj padavin bo v severovzhodnih krajih. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 7 do 13, ob morju do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 4 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.