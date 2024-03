Torek, 27. marca 2024

Pretežno oblačno bo; v Julijcih se bo dopoldne lahko delno razjasnilo. Čez dan se bodo predvsem v nižinskem pasu in na obali pojavljale rahle do zmerne padavine, ki se bodo zvečer še okrepile. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1400 m, nato pa malo višje.

Danes bo oblačnost od jugozahoda naraščala. Popoldne bo na zahodu in jugu začelo rahlo deževati. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.