Danes bo na obali in v nižini jasno. V hribih bo rahlo pooblačeno. Na obali in v vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja.

Danes bo precej jasno. Ponekod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v mraziščih okoli 2, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.