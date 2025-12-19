V Štandrežu voščila in otroška radoživost

Prinesli so jim cvetice, sladice in voščila, predvsem pa so njihove domove in srca napolnili z otroško radoživostjo. Kot je v predbožičnem času že tradicija, so včeraj dopoldne učenke in učenci slovenske osnovne šole Frana Erjavca iz Štandreža na pobudo kulturnega društva Skultura 2001 obiskali starejše domačine.

Otroci so se porazdelili v pet skupin, nato pa so se v spremstvu učiteljev in nekaterih vaščanov podali na obhod posameznih delov vasi. Potrkali so na vrata kar 45 občank in občanov, ki so dopolnili 85 let. Prav vsi so jih lepo sprejeli.

Starostnice so v dar prejele rdečo božično zvezdo, starostniki pa sladico oziroma paneton. Za nabavo daril je poskrbelo društvo Skultura 2001, otroci pa so za starejše domačine pripravili voščilnice in jim zapeli božično pesem.

»Vsakoletni predpraznični obisk starejših občank in občanov je zelo lep trenutek in priložnost za srečanje različnih generacij. Obiski so zelo doživeti: starostniki so otrok in njihove družbe vedno zelo veseli, stik s starejšimi ljudmi pa je pomemben tudi za učence. Ti trenutki so zelo prisrčni in ganljivi, tako za gostitelje kot za nas,« so povedali učitelji osnovne šole Frana Erjavca.