Torek, 3. junija 2025

Na obali in v nižini bo rahlo oblačno. V hribih bo oblačno s plohami ali nevihtami, ki se bodo pojavljale večkrat čez dan. Na obali in v nižini bo pihal veter različnih smeri.

Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v severni Sloveniji nastale posamezne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.