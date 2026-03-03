Torek, 3. marca 2026

Nad srednjo in večjim delom južne Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka se iznad zahodnih Alp pomika proti srednji Evropi. S šibkimi vetrovi zahodnih smeri k nam doteka bolj vlažen zrak.

Sprva bo pretežno oblačno z možnostjo megle, nato se bo jasnilo. V višjih legah bodo možne šibkejše padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 m. Proti večeru se bo pojavljala megla.

Danes bo na vzhodu sončno, dopoldne bo tam lahko nekaj megle. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Popoldne bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti s kakšno ploho.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.