Športel o uspehih namiznoteniških igralcev Krasa

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠK Kras Luciana Miliča in trenerko ter še vedno tudi namiznoteniško igralko Martino Milič, po video povezavi pa se je v pogovor vključil obetavni Erik Paulina, ki se je pred kratkim z moško ekipo veselil napredovanja v A2-ligo. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago Jadranovih košarkarjev v meddeželni B-ligi in nedeljski goriški derbi nogometne elitne lige med Juventino in Pro Gorizio, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago odbojkaric Soče v D-ligi. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval pomožni trener Jadranove članske ekipe Rok Heiligstein.

Klikni in oglej si oddajo