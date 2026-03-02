Olimpijski ogenj v Trstu prižgali s paralimpijsko baklo

Po olimpijski je Trst danes obiskala še paralimpijska bakla in to le nekaj dni pred pričetkom štirinajstih paralimpijskih iger v Cortini in Milanu. Ogenj, ki so ga prižgali v angleškem Stoke Mandevillu, je prispel v Turin. Od tam so ga ponesli na 2000 kilometrov dolgo pot po vsej Italiji in z njim širili vrednote vključevanja, truda in olimpijskega duha sodelovanja med narodi sveta.

Plamen so do Velikega trga ponesli baklonosci, tudi hendikepirani ljudje na vozičku. Bakle so si podajali od Trga Venezia do Ulice Cavana, nabrežja in končnega cilja pod tržaško Mestno hišo. Med njimi je bilo videti tudi velika imena: baklo, s katero je prižgala olimpijski ogenj, je na oder prinesla Videmčanka Giulia Rizzi, olimpijska prvakinja v ekipnem sabljanju na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu leta 2024.

Na odru pod Mestno hišo pa je v popoldanskih urah publiko nagovoril Tržačan Matteo Parenzan, namiznoteniški šampion in dobitnik zlate kolajne na paralimpijskih igrah v Tokiu: »Vsaka zmaga pripomore k novim bodočim zmagam. Sem človek, ki rad zmaguje in se neprestano izboljšuje.«