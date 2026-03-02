Federica Brignone predčasno končala sezono

Junakinja zimskih olimpijskih iger Federica Brignone se je po olimpijskem uspehu odločila predčasno končati že tako sila skrajšano tekmovalno sezono, ki jo je tekmovalka iz doline Aoste posvetila skorajda izključno domačim igram v Cortini d’Ampezzo. Italijanka je danes sporočila, da si bo vzela premor. Povedala je, da jo pestijo bolečine v nogi.

Manj kot leto dni po hudi poškodbi, dvojnemu zlomu noge v padcu na lanskem aprilskem državnem prvenstvu Italije, se je italijanska veteranka vrnila in se na največji tekmi pred domačimi navijači pokazala v najboljši luči.

Petintridesetletnica je kljubovala vsem napovedim in zmagala na dveh olimpijskih tekmah. Najprej je slavila na tekmi v superveleslalomu, nato je drugo zlato osvojila še v veleslalomu, v smuku je bila deseta.

»Skušala sem nadaljevati sezono, a zdaj mi telo pravi, da ne morem več. Zato se sezona bliža koncu in izkoriščam to priložnost, da si vzamem odmor in nato čim bolje nadaljujem rehabilitacijo, ki je bila seveda zelo intenzivna,« je Brignone dejala v izjavi, ki jo je objavila Italijanska zveza za zimske športe.

Brignone, ki je postala najstarejša olimpijska prvakinja v alpskem smučanju, je v nedeljo v superveleslalomu v Soldeuu v Andori končala na osmem mestu, 99 stotink sekunde za zmagovalko, svojo rojakinjo Sofio Goggia, bronasto na olimpijskem smuku v Cortini.

Brignone bo izpustila konec sezone oziroma zadnje tri postaje svetovnega pokala, in sicer v Val di Fassi, Areju in finale sezone v Lillehammerju na Norveškem konec meseca.