Z letališča v Dubaju naj bi drevi vzpostavili omejeno število letov

Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu so tam obtičali številni potniki, države pa iščejo načine, kako jih pripeljati domov. Z letališč v Dubaju naj bi drevi vzpostavili omejeno količino letov, z letališča v omanskem Maskatu pa je danes že vzletelo čartersko letalo s 127 italijanskimi državljani, ki so obtičali v Omanu in Dubaju.

Tri dni po tem, ko so zaradi zaprtja zračnega prostora v številnih državah v Zalivu odpovedali lete, je dubajska letalska družba Dubai Airports danes sporočila, da bodo drevi iz Dubaja vzpostavili omejeno število letov.

Dubai Airports napovedujejo omejeno nadaljevanje letov z mednarodnega letališča Dubai (DXB) in mednarodnega letališča Dubai World Central - Al Maktoum (DWC) od ponedeljka, 2. marca 2026, dalje, je sporočil upravljavec letališč v Dubaju.

Da bosta vzpostavila nekatere lete, sta nakazala dubajska letalska družba Emirates in nizkocenovni prevoznik Flydubai. Etihad Airways, ki deluje iz Abu Dabija, je nadaljevanje letov napovedal v torek.

Arčon: V prihodnjih dneh v Oman čarterja za vrnitev Slovencev

V prihodnjih dneh bosta, kot kaže, v Oman odpotovali dve čarterski letali, s katerimi se bodo slovenski državljani lahko vrnili v domovino, je danes ob robu slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju dejal podpredsednik vlade Matej Arčon.

V tem trenutku se urejajo prevozi z vseh ostalih območij do glavnega mesta Omana Maskat, od koder »naj bi v naslednjih dneh poletela dva čarterja in vrnila Slovenke in Slovence domov k družinam, prijateljem,« je dejal Arčon. Po ocenah vlade je na ogroženih območjih na Bližnjem vzhodu obtičalo okoli 500 slovenskih državljanov.

Arčon je dodal, da ima Slovenija v pripravljenosti tudi letali falcon in spartan, če bo potrebno zagotoviti še dodatne prevoze nazaj.

Slovenski državljani so v več državah Bližnjega vzhoda obtičali zaradi zaostrenih razmer po izraelsko-ameriških napadih na Iran, ki so se začeli v soboto.