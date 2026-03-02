Rižanski vodovod in AcegasApsAmga podpisala sporazum o dobavi pitne vode

Podnebne spremembe ne poznajo meja in vodijo danes v smer sodelovanja med institucijami, ki delujejo na enem ozemlju, čeprav v različnih državah. Po dvoletnem testiranju sta tako direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj in izvršni direktor AcegasApsAmga Carlo Andriolo podpisala sporazum za medsebojno pomoč v primeru izrednega stanja. Z novim dogovorom – prvega so sklenili maja 2023, – sta pospešila gladek birokratski pretok vodnih zalog.

Projekt je omogočila slovenska vlada, ki je tako podprla razvoj vodno deficitarnega območja, kakršna je slovenska Istra. Prav tako koristna je povezava za tržaški vodovodni sistem, katerega dobava vode izhaja izključno iz povezav iz zahoda. V primeru izredne prekinitve lahko tako računa na pomoč iz vzhoda.

Pozitivni učinki sporazuma se bodo po besedah direktorja Rižanskega vodovoda poznali ne samo na obeh sistemih, temveč široko naokrog, »saj je v luči podnebnih sprememb pomembno, da se vodovodni sistemi med sabo povežejo.«

Vodovodna sistema sta trenutno povezana na mejnem prehodu pri Korošcih, kjer sta družbi uredili sistem pretakanja in nadzora, preko katerega lahko teče do 15 litrov vode na sekundo. Obnovljeni in stabilizirani ter zdravstveno ustrezni sistem še ni definitiven. Načrtujejo namreč povezavo nedaleč od nakupovalnega središča Montedoro na območju miljske občine. Tam naj bi se Rižanski vodovod priključil tržaškemu.