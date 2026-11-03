Torek, 3. novembra 2026

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. V osrednjem Sredozemlju pa je nastal ciklon. V višinah k nam od severovzhoda doteka hladen in vlažen zrak.

Danes bo pretežno oblačno. Na Trbiškem bo možna megla in nizka oblačnost. Ob obali in proti vzhodu bo pihala zmerna do okrepljena burja.

Danes bo precej oblačno, predvsem na jugovzhodu in vzhodu bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo sprva še pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela. Tudi drugod bo vetrovno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.