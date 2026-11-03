Množica pred železniško postajo opozorila na tragedijo v Starem pristanišču

Omar je s prstom pokazal na policiste, ki so stali ob robu trga: »Oni prinašajo smrt. Če bi policisti dovolili, da prostovoljci humanitarno pomoč delijo tudi po 20. uri, ljudem v Starem pristanišču ne bi bilo treba kuriti in si kuhati.« Govor Omarja, 21-letnega Afganistanca, je požel odobravanje nekaj sto ljudi, ki so se drevi zbrali na Trgu Libertà, da bi se spomnili dekleta iz Furlanije in moškega iz Maroka, ki sta v nedeljo zvečer umrla v požaru. Vabilo na spominski trenutek se je danes bliskovito razširilo po družbenih omrežjih.

»Najlepše je, ko se ljudstvo samo organizira in se upre nasilni logiki meja, ki ubijajo,« je v megafon zaklical Gian Andrea Franchi, ki z ženo Loreno Fornasir vodi humanitarno organizacijo Linea d’ombra. Poudaril je, da je pravica prostega gibanja in migriranja osnovna človekova pravica, in se spomnil na vse ostale mrtve begunce, tudi na peterico državljanov Afganistana in Pakistana, ki so konec septembra utonili v reki Kolpi.

Na tragedijo so se še pred večernim shodom odzvale številne humanitarne organizacije. »Življenje ljudi na robu, v nevarnih opuščenih krajih nas sili k razmisleku, kaj lahko vsak od nas stori, da se stvari spremenijo na bolje,« so zapisali humanitarni zdravniki društva Donk, ki v svojih ambulantah vsak dan pomagajo ljudem brez strehe nad glavo. Spomnili so, da se tuji državljani soočajo z birokratskimi težavami in težko najdejo mesto v zavetišču. »Te ljudi je treba obvarovati, jih sprejeti v varne kraje,« so poudarili in javnost pozvali: brezbrižnost vodi v smrt.