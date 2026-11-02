»Fašizem kot kameleon«

Hvaležen spomin na padle za svobodo ter razmere v svetu, ki ga pretresajo vojne in negotovost, so bili rdeča nit slovesnosti ob prvem novembru na Goriškem.

V Pevmi so ANPI-VZPI in Krajevna skupnost položili vence k spomeniku padlim v NOB. Nastopili so učenci pevmske šole, slavnostna govornica Aleksija Primosig pa je poudarila, da mir ni samoumeven in da orožje prinaša le novo trpljenje. Zbrane je pozdravil občinski odbornik Maurizio Negro, zapel je MoPZ Štmaver pod vodstvom Nadje Kovic. Na pokopališču so se poklonili 47 padlim ter Angeli Boškin in Antonu Rutarju, pred cerkvijo pa še štirim žrtvam nacističnih taborišč.

V Podgori je David Grinovero spomnil na tragično usodo Lojzeta Bratuža ter opozoril na nevarnost nestrpnosti in nacionalizma. Slovesnost sta priredila ANPI-VZPI in PD Podgora, zapel je MePZ Mirko Špacapan, recitirali pa so podgorski otroci - Ezra, Elia Jack, Marja Valeria, Ilaria in Primož.

V Štandrežu je Mitja Juren opozoril, da se fašizem prilagaja novim razmeram, »spreminja se kot kameleon«, in ostaja prisoten v družbi. Poudaril je tudi razliko med tistimi, ki so umrli za svobodo, in pripadniki sil, ki so jo zatirale. Nastopila sta Jana Marsič in Jari Radetič ter zbor KD Oton Župančič, častno stražo so zagotovili taborniki Rodu modrega vala.

V Števerjanu so ob navzočnosti župana Marjana Drufovke in župnika Marijana Markežiča položili vence na Trgu svobode, pred spomenikom padlim v prvi svetovni vojni in na Jazbinah. Nastopili so mladi KD Briški grič in MePZ Sedej pod vodstvom Patricka Quaggiata.

Na Vrhu so ob častni straži Rodu modrega vala zapele pevke skupin Danica in Biseri, v Gabrjah MoPZ Skala, na Peči in v Rupi Pečanska moška vokalna skupina. V Sovodnjah je nastopila skupina Konfluens. Delegacijo so sestavljali župan Luca Pisk, občinski odborniki ter predstavniki ANPI-VZPI in društev. Navzoč je bil tudi župnik Renato Podbersič. V doberdobski občini je udeležence nagovoril župan Peter Ferfoglia. Vence so položile tudi delegacije Republike Slovenije.

Na goriškem pokopališču je delegacija ZSKP obiskala grobove zaslužnih Slovencev, vence so nato položili predstavniki ANPI-VZPI, SKGZ, SSO ter občin Gorica in Nova Gorica. Pred partizansko grobnico je govorila Anna Di Gianantonio, prevajal je Mirko Primožič. Pred spomenikom jugoslovanskim vojakom je mlada Eva Marsič pozvala k miru, spoštovanju človekovih pravic in poslušanju mladih. Odrasle je pozvala, naj prisluhnejo mladim, »tudi ko glasno in nenasilno na ulicah zahtevamo svojo pravico do lepše prihodnosti«.

Pred grobom družine Bratuž-Šorli je Daniela Klanjscek poudarila pomen ohranjanja dediščine Lojzeta Bratuža in Ljubke Šorli. Izpostavila je prizadevanja Kulturnega centra Lojze Bratuž, da bi njun spomin z umetniškimi, vzgojnimi in pevskimi dejavnostmi ostal živ med mladimi.