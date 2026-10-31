Nedelja, 1 novembra 2026

Jutri bo spremenljivo. Pihala bo zmerna burja, ki se bo proti večeru okrepila. Temperature se bodo nižale. Na območju Trbiža bo možna megla ali nizka oblačnost. Zvečer bodo v višjih legah možne rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 m.

Jutri bodo na vzhodu že rahle padavine, ki bodo čez dan zajele večji del notranjosti. Hladno bo in vetrovno, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000 m. Na Primorskem bo povečini suho, pihala bo zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.