Torek, 30. decembra 2025

Nad večjim delom Evrope prevladuje vpliv obsežnega območja visokega zračnega tlaka. V višinah k nam z vetrovi zahodnih smeri prehodno spet priteka nekoliko toplejši zrak. Pri tleh pa se zadržuje dokaj hladen in vlažen zrak.

Danes bo spremenljivo oblačno. Dopoldne bo predvsem v nižinah in ob obali prisotna nizka oblačnost. Zapihala bo burja, ki bo v Trstu močnejša. Temperature se bodo nižale, ničta izoterma se bo sprva spustila na nadmorsko višino 2400 m, proti večeru pa na 600 m.

Od severa se bo zmerno pooblačilo. Meglen pokrov po nižinah se bo čez dan večinoma razkrojil. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.