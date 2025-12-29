»Z zaposlenimi ravnajo kot s predmeti«

Avtonomni sindikat Fesica Confsal je vložil tožbo zoper zadrugo Cristoforo, ki daje na razpolago muzejske delavce tržaškim mestnim muzejem. Sindikat v tožbi in ostrem spremnem sporočilu za medije kritizira zaposlenim sila neprijazno ravnanje zadruge.

Zadruga Cristoforo, s sedežem v kraju Pontassieve pri Firencah, sicer ni zmagala na razpisu Občine Trst. Najboljšo ponudbo je vložil bolonjski konzorcij CNS, ki je storitev nato poveril onstran Apeninov. »Zadruga ravna z zaposlenimi, kot bi bili stvari, s katerimi lahko dela, kar hoče,« so zapisali v sporočilu. Po eni strani zadruga po ocenah sindikata ne spoštuje zakonodaje, poleg tega pa kaznuje zaposlene, ki se zavzemajo za svoje pravice.

Med najbolj bizarnimi očitki sindikata Fesica Confsal je ta, da zadruga skriva delovne razporede. Še v prvih mesecih, ko je bil Cristoforo pristojen za tržaške muzeje, so bili delovni razporedi na ogled vsem. Pri sindikatu slutijo, da hoče zadruga s skrivanjem prikrito omogočati boljše pogoje nekaterim zaposlenim. Velika večina tržaških muzejskih delavcev nima polnega delovnega časa, zato so ti prosili zadrugo za več delovnih ur, kar bi jim zagotovilo boljšo plačo. Medtem pa je zadruga zaposlila še trideset ljudi s pogodbo »na klic«. Ti novi zaposleni delajo po 40 ali celo 50 ur na teden.