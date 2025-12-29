Več vozil poškodovanih zaradi povožene divjadi

Na hitri cesti H4 se je včeraj zvečer pripetila nenavadna serija prometnih nesreč, ki jih je povzročila divjad. V razmaku le nekaj minut so štiri osebna vozila povozila divjega prašiča, pri čemer je nastala materialna škoda.

Policisti iz Nove Gorica so bili o prvem dogodku obveščeni ob 19.32. Voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Vrtojbe proti Šempasu, je trčil v divjega prašiča. Na kraj so bili nemudoma napoteni novogoriški prometni policisti, ki so ob prihodu ugotovili, da prvi nalet ni bil edini.

Deli povožene živali so se namreč razleteli po obeh voznih pasovih hitre ceste, zaradi česar so v ostanke živali zapeljali še trije vozniki osebnih avtomobilov.