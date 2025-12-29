S skupnostnim zdravstvenim domom na pomoč urgenci

V Glavni bolnišnici bo od 2. januarja deloval skupnostni zdravstveni dom (Casa della comunità Hub), manjši klinični center s triažo, v katerem bodo ljudje lahko poiskali pomoč za manj urgentne zdravstvene težave, ki jih sami ali s svojim družinskim zdravnikom ne morejo rešiti. Novost bo v Trstu uvedlo zdravstveno podjetje Asugi v sodelovanju s tržaško občino in na pobudo Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki je v tem letu predala namenu pet podobnih kliničnih centrov na Goriškem in Videmskem.

V petih ambulantah, čakalnici in sprejemni sobi bodo dan in noč na razpolago dva zdravnika splošne medicine, zdravstveni tehniki in drugo osebje, ki bo sprejemalo paciente potem, ko jih bo ob prihodu v dom usmerila triažna služba. Ta bo sicer skupna z urgenco v Ulici Gatteri 25/1, kjer bo osebje presodilo, kam naj gre pacient. Na voljo bo občinska socialna služba, za primere socialno ogroženih oseb. »Z odprtjem skupnostnega doma v Glavni bolnišnici je zdravstveno podjetje Asugi naredilo pomemben korak naprej pri širjenju območnega zdravstvenega omrežja, ki se dan za dnem bolj približuje potrebam celotne skupnosti,« je danes na uradni predstavitvi povedal generalni direktor Asugija Antonio Poggiana. Spomnil je, da je to z bolnišničnim oddelkom na zavodu za starejše občane Itis, kjer sprejemajo paciente, ki potrebujejo krajšo hospitalizacijo, in s centrom za onkološko preventivo dodatna zdravstvena storitev v centru mesta.

Skupnostni zdravstveni dom je nekakšna nadgradnja zdravstvenega okraja oz. centra za prvo oskrbo, ki pa ne deluje vseh 24 ur, vsak dan v tednu. Na novem oddelku bodo odgovarjali na telefonsko številko 116117, ki bo v teh dneh nadomestila brezplačno številko 800 614302. Asugi in Dežela FJK bosta na Tržaškem odprla skupnostne zdravstvene domove tudi v Ulici Valmaura, Miljah, Nabrežini in pri Sv. Ivanu.