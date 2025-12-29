Več sej kot leto prej, a nekatere brez rezultatov

V letu 2025 se je mestni svet v Trstu sestal 31-krat, ob tem je bilo sklicanih še 97 sestankov svetniških odborov. Sprejetih je bilo 53 sklepov, za delovanje sveta in njegovih delovnih teles pa je bilo dejansko porabljenih 683.146 evrov od predvidenih 820.000.

Te podatke je na novinarski konferenci ob koncu leta predstavil predsednik občinskega sveta Francesco Di Paola Panteca, ki je odgovarjal tudi na vprašanja, zakaj na predzadnji seji ni okrcal župana Roberto Dipiazzo, ko je opozicijski mestni svetnici Alessandri Ricchetti rekel, da se ne pusti ukazovati ženskam, še manj pa njej. Zanj to ni bilo potrebno, ker je župan to izjavo izrekel med vročo debato, v kateri je tudi svetnica pretiravala z obtožbami na račun dela mestne vlade.

Panteca je sicer z opravljenim delom v letošnjem letu zadovoljen. Tudi s številom izpeljanih sej. Res je, da je bilo sej letos več kot lani, ko jih je bilo 28, vendar predsednik ob tem ni omenil pomembnega dejstva: kar deset poletnih sej je bilo namenjenih izključno spremembi prostorskega načrta zaradi potrebe po umestitvi kabinske žičnice na traso med Barkovljami in Opčinami.