Praznični Športel s SPDT in Klapo Skala

Po TV Koper Capodistria

Spletno uredništvo |
Koper |
30. dec. 2025 | 0:01
    Gostje Športela Julija Kralj, Blaž Petejan in predsednica SPDT Loredana Gec z voditeljem oddaje Igorjem Malalanom (ZAJEM ZASLONA)
V ponedeljek je šel po TV Koper Capodistria v eter še zadnji Športel v koledarskem letu 2025. Praznična športna oddaja, ki jo vodi Igor Malalan, je bila osredotočena na planinsko pot Vertikalo SPDT. Gostje voditelja športne oddaje so bili člani Slovenskega planinskega društva Trst: predsednica Loredana Gec, Julija Kralj in Blaž Petejan. Sodelavka Nika Simonič se je z mladimi SPDT-jevci povzpela na vrh Kokoši. Za pevsko glasbeno kuliso je poskrbela Klapa Skala iz Gropade.

