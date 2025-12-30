Praznični Športel s SPDT in Klapo Skala

V ponedeljek je šel po TV Koper Capodistria v eter še zadnji Športel v koledarskem letu 2025. Praznična športna oddaja, ki jo vodi Igor Malalan, je bila osredotočena na planinsko pot Vertikalo SPDT. Gostje voditelja športne oddaje so bili člani Slovenskega planinskega društva Trst: predsednica Loredana Gec, Julija Kralj in Blaž Petejan. Sodelavka Nika Simonič se je z mladimi SPDT-jevci povzpela na vrh Kokoši. Za pevsko glasbeno kuliso je poskrbela Klapa Skala iz Gropade.

Oddajo si lahko ogledate, če kliknete na spodnjo povezavo