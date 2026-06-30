Torek, 30. junija 2026

Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Prek zahodne in srednje Evrope valovi vremenska fronta. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam doteka suh in zelo topel zrak.

Danes bo rahlo oblačno. Popoldne se bodo v hribih lahko pojavljali posamezni nalivi in nevihte. Na meji s Slovenijo bo verjetnost nalivov in neviht manjša. Vroče bo. Pihal bo veter z morja.

Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.