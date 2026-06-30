Morje v Trstu rekordno toplo

Temperatura morja v Trstu zdaj že presega, in to kar občutno, 30 stopinj Celzija. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je ob 17. uri ob pomolu Bandiera namerila temperaturo morja 31 stopinj Celzija, je razvidno na njeni spletni strani. Gre za eno najvišjih temperatur morja v Trstu od začetka meritev, prav gotovo za junijski rekord. Če gre tudi za absolutni rekord, bo lahko potrdil le pregled podatkov. V Kopru pri Kapitaniji je Arso ob 16.30 nameril temperaturo morja natanko 30 stopinj Celzija.

Otoplilo se je tudi morje v Gradežu in Lignanu, kjer so namerili 30,3 oz. 30,2 stopinje Celzija.

Toplo morje bo po vsej verjetnosti na Tržaškem danes in jutri pripomoglo k višjim nočnim temperaturam, hkrati pa bo lahko predstavljalo večji zalogaj toplotne energije ob sredinem večernem poslabšanju vremena, ko bo začel pritekati hladnejši zrak, pri čemer bi se lahko občutno povečala nestanovitnost.