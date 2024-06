Torek, 4. junija 2024

Na vreme pri nas vpliva odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka, ki se čez Slovenijo, severni Jadran in zahodni Balkan pomika proti srednji in vzhodni Evropi.

Nebo je spremenljivo, vendar se proti obali jasni. Možni so razpršeni nalivi in nevihte, bolj verjetni v popoldanskih in večernih urah ter v notranjosti dežele. Možna bo kakšna močna nevihta.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.