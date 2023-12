Torek, 5. decembra 2023

Oblačno bo z rahlimi do zmernimi padavinami. V nižinskem pasu in ob morju bo deževalo, v hribovitem svetu pa bo nad 300 m snežilo; tla bodo lahko poledenela.

Pretežno oblačno bo, dopoldne bodo občasne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne in zvečer pa se bo težišče padavin pomaknilo na vzhod. Po nižinah bo sprva večinoma deževalo, meja sneženja se bo v vzhodni Sloveniji spustila do nižin.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, ob morju do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA