V nižini in na obali bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami. V hribih bo oblačno s pogostimi in obilnimi padavinami. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine 2000–2200 m.

V torek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, ki jih bo več na zahodu.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.