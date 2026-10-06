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Torek, 6. oktobra 2026

Spletno uredništvo |
6. okt. 2026 | 0:01
    Torek, 6. oktobra 2026
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Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji počasi slabi. Območje Alp je dosegla višinska vremenska motnja, ki bo vplivala predvsem na vreme v krajih zahodno od nas. V višinah k nam še doteka razmeroma topel, a prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Danes bo prevladovalo spremenljivo vreme. Pihali bodo rahli vetrovi.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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