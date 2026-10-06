Prvi Športel nove sezone o Jadranovi 50-letnici

V ponedeljkovi športni oddaji Športel, prvi v letošnji sezoni, je voditelj Igor Malalan gostil nekdanjega Jadranovega košarkarja Marka Bana, nekdanjega košarkarja in danes športnega vodjo združene ekipe Borisa Viteza ter košarkarskega trenerja in športnega novinarja Sergia Tavčarja. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo prvega kroga košarkarske deželne divizije 1 med Kontovelom in San Vitom, tekmo moškega deželnega pokala v odbojki med SloVolleyjem Studio Vegliach in Rojalesejem ter več izjav s praznovanja 50-letnice delovanja AŠZ Jadrana. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval mladi Kontovelov košarkar Emil Čebulec.

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