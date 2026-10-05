Kraška vinska zgodba na največjem jadralnem prazniku

Na krovu legendarne jadrnice New Zealand Endeavour se v vode Barcolane prvič podajajo tudi kraški vinogradniki, odločni, da prepoznavnost domačih vinskih odličnosti na valovih velike prireditve ponesejo še nekoliko dlje. Tisto, kar se je na začetku zdela le smela sanja, je s pomočjo sponzorjev in donatorjev postalo resničnost, je bilo mogoče slišati na včerajšnji predstavitvi projekta na sedežu Jadralnega kluba Čupa v Sesljanu. Imenitna jadrnica, ki je preplula svetovne oceane in tekmovala na mednarodnih regatah, bo vse do nedeljskega vrhunca Barcolane ponosno nosila glas o Krasu in predanih vinogradnikih.

Ob jadrnici New Zealand Endeavour stojita za projektom Društvo vinogradnikov s Krasa in agencija za razvoj LAS Kras, je povedal Robi Jakomin. Sodelovanje temelji na skupnih vrednotah – identiteti, pristnosti, zgodovini, globoki ukoreninjenosti v domači prostor ter želji po ohranjanju tistega, kar bi brez skrbnega odnosa v času tonilo v pozabo. Uresničitev projekta pa ne bi bila mogoča brez pokroviteljev, sponzorjev in prijateljev – Zadružne kraške banke Trst Gorica, podjetij Motomarine na čelu s Francescom Digovichem, ki je deloval kot neprecenljiva vezna nit pri projektu, Termosystem in FerroJulia, občine Devin - Nabrežina, Zgonik, Repentabor, Dolina in Milje pa so projektu ponudile pokroviteljstvo.

O 26-metrski maksi jadrnici New Zealand Endeavour je spregovoril njen ladjar, Ezio Tavasani, doma iz Devina. »Jadrnica ima trideset let in seveda se ne more kosati z ostalimi velikankami. Tehnologija je temeljito napredovala, a jadrnica ohranja živo in prepoznavno kulturo jadranja, ki jo zaznamujejo številčne posadke, tehnično znanje, izkušnje in vrhunske pomorske veščine,« je dejal.

In ravno v tem je povezava s kraškimi vinogradniki. Moč kraškega vinogradništva se namreč nikoli ni merila v velikih številkah. Njegova identiteta temelji na kakovosti, kulturi, krajini in sposobnosti pripovedovanja zgodbe o edinstvenem prostoru – tistem, kjer se trta že od pamtiveka spopada s kamnom, vetrom in morjem, je povedal Sandi Skerk za Društvo vinogradnikov s Krasa. David Pizziga, predsednik LAS Kras, se je v svojem nagovoru posvetil moči sodelovanja. Poudaril je, da v ozadju te zgodbe ne stojijo gospodarski velikani, temveč ljudje.