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Politika

Meloni in Janša želita krepiti sodelovanje na strateških področjih

Pogovarjala sta se o obrambi, migrantih in inovacijah, glede na uradne izjave pa nista načela nerešena vprašanja slovenske manjšine

Mitja Tretjak |
Rim |
5. okt. 2026 | 21:07
    Meloni in Janša želita krepiti sodelovanje na strateških področjih
    Predsednik slovenske vlade Janez Janša in premierka Giorgia Meloni( Ansa )
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Okrepiti partnerstvo med državama na podlagi akcijskega načrta, ki naj bo osredotočen na prednostna področja, kot so obramba, energetika, raziskave in inovacije ter kultura. Tako se začenja poročilo včerajšnjega delovnega sestanka med italijansko premierko Giorgio Meloni in njenim slovenskim kolegom Janezom Janšo, ki je bilo sinoči objavljeno na spletni strani Palače Chigi.

V nadaljevanju je še zapisano, da je pogovor ponudil priložnost za razpravo o prednostnih nalogah naslednjega zasedanja Evropskega sveta, ki bo sredi meseca, začenši s krepitvijo konkurenčnosti unije in strukturnim zmanjšanjem stroškov energije za gospodinjstva in podjetja.

Voditelja sta na koncu razpravljala o upravljanju migracijskih tokov, s posebnim poudarkom na krepitvi zunanjega upravljanja, repatriacij in inovativnih rešitvah. Premierkin urad v svojem kratkem zapisu morebitnih besed o slovenski narodnostni skupnosti v Italiji ni navedla.

Zapis na spletni strani slovenske vlade je podobno povzemal zgoraj omenjene teme, čeprav se je v prejšnjih dneh pogosto omenjalo, da naj bi se državnika pogovarjala tudi o zajamčenem zastopstvu manjšine v parlamentu, priznavanju slovenskih diplom v Italiji, morda tudi o zamudah pri imenovanju predstavnikov vlade v paritetni odbor.

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