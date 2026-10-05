Na Barcolani od vesolja do oceanskih globin

Ena od novosti letošnje Barcolane je že prvi večer (v nedeljo) in v ponedeljek ves dan pritegovala veliko pozornosti. Pred Mestno hišo na Velikem trgu bo obiskovalce do nedelje pričakoval velikanski virtualni prehod, ki ponuja nekoliko drugačno potovanje – ne po morju, temveč od zvezd do največjih globin oceanov.

Gre za nov projekt Fundacije Wendy Schmidt, pripravljen v okviru programa, ki ga je ameriška filantropinja, podjetnica in jadralka Wendy Schmidt ob svoji vrnitvi v Trst namenila raziskovanju, spoznavanju in varovanju oceanov. Schmidt je leta 2022 z jadrnico Deep Blue zmagala na 54. Barcolani, letos pa je svoje sodelovanje z mestom in regato nadgradila s prav posebnim doživetjem.

Vpredoru obiskovalce čaka približno desetminutno doživetje The Ocean in me, ki jih popelje v vesolje, med zvezde, nato pa jih počasi spusti proti Zemlji in v globine oceana. Gre za kombinacijo velikih projekcij, zvoka in glasbe, ki ustvarijo občutek, kot da se obiskovalec dejansko spušča pod morsko gladino. Doživetje je na voljo v italijanski in angleški različici, zato je namenjeno tako domačinom kot številnim tujim obiskovalcem, ki v teh dneh prihajajo v Trst. Vsebina temelji na znanstvenih raziskavah in posnetkih. Obiskovalci se tako lahko virtualno spustijo v svet podvodnih gora, globokih jarkov, koralnih grebenov in nenavadnih organizmov, ki jih večina ljudi nikoli ne bo videla v živo.