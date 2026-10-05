Electrolux ne bo odpuščal, ampak spodbujal k odpovedi

Švedska multinacionalka Electrolux ne načrtuje več odpustitve okoli 1400 zaposlenih v obratih v Italiji, ki proizvajajo gospodinjske aparate in belo tehniko, in zaprtja tovarne v kraju Cerreto d’Esi v Markah, ampak postopno prostovoljno prekinitev delovnega razmerja za 1250 zaposlenih (600 uradnikov in 650 delavcev) v teku treh let, za kar bodo predvidene tudi finančne spodbude. Predvidena je tudi premestitev delavcev na čakanje, poleg tega družba načrtuje še investicije v višini 90 milijonov evrov in preureditev proizvodnje v obratih v Italiji. 29. oktobra bo potekalo novo omizje, ki bo odločilno, tudi v luči predvidene globalne preureditve skupine Electrolux, ki je napovedana za začetek novembra.

To je rezultat današnjega omizja na italijanskem ministrstvu za podjetništvo in proizvodnjo Made in Italy v Rimu ob prisotnosti predstavnikov države, družbe Electrolux, zveze Confindustria, sindikatov ter zainteresiranih dežel in občin, kjer delujejo tovarne, med katerimi je tudi tista, ki deluje v Porcii pri Pordenonu v Furlaniji - Julijski krajini.

Za pristojnega ministra Adolfa Ursa je bil storjen »korak v pravo smer«, zdaj pa bo potrebna »odgovornost vseh, da se do prihodnjega zaključnega omizja 29. oktobra izboljša in določi skupna rešitev, ki naj bo sposobna zagotoviti jasno in trajno perspektivo za vse proizvodne obrate in zagotoviti zaščito delavcev«. Tudi minister za odnose s parlamentom, Pordenončan Luca Ciriani, meni, da je bil opravljen velik korak naprej, saj je bil prvotni načrt odpustitve okoli 1700 zaposlenih ter selitve ali prodaje obratov nesprejemljiv. Vlada si bo prizadevala, da do konca oktobra pride do dogovora z Electroluxom, je dejal.

Danes je v vseh obratih Electroluxa potekala osemurna stavka, ki so jo oklicali sindikati. Ti so, ko je v javnost prišel novi načrt multinacionalke, izrazili zadovoljstvo: pri Fiom Cgil so tako opozorili, da je iz novega načrta izginil sam pojem presežnega osebja in da bodo v obratu v Cerretu še naprej proizvajali. Temeljnega pomena bo zdaj zagotoviti zaposlitveno, raziskovalno, razvojno in industrijsko strukturo Electroluxa. Za Fim Cisl je boj delavcev privedel do popolnega preobrata industrijskega načrta družbe, drugace je število delavcev, katerim se bo ponudila prostovoljna odpoved, še vedno preveliko. Podobno menijo pri Uilm, kjer poudarjajo, da so bili opravljeni koraki naprej, kar pa je še vedno nezadostno.

Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga meni, da je prišlo do »izboljšanja perspektive«, da gre za pomembno spremembo smeri, ki ustvarja pogoje za začetek skupne poti, sta prepričana tudi deželna odbornika FJK Sergio Emidio Bini (proizdovne dejavnosti in turizem) in Alessia Rosolen (izobraževanje, delo in družina), ki sta sodelovala pri rimskem omizju. Sama sicer želita bolje spoznati, kaj novi predlog pomeni za obrat v FJK.