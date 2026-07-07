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Torek, 7. julija 2026

Spletno uredništvo |
7. jul. 2026 | 0:01
    Torek, 7. julija 2026
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Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda prehodno doteka nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Danes bo zmerno do spremenljivo oblačno. Pihal bo šibek veter. Popoldne bo v hribih možna kakšna ploha in nevihta, ki v večernih urah nista izključeni v nižinah. Temperature bodo rahlo višje od dolgoletnega povprečja.

Danes bo povečini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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