Torek, 7. julija 2026

Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda prehodno doteka nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Danes bo zmerno do spremenljivo oblačno. Pihal bo šibek veter. Popoldne bo v hribih možna kakšna ploha in nevihta, ki v večernih urah nista izključeni v nižinah. Temperature bodo rahlo višje od dolgoletnega povprečja.

Danes bo povečini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.