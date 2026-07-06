Pod Borovci slavil ansambel Obisk

Ansambel Obisk je z nežnim valčkom slavil na letošnjem 54. Festivalu narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. Na nedeljskem finalnem večeru se je predstavilo osem ansamblov: Ekstaza, Škof, Hmelbojsi, Namig, Obisk, Jazbeci, Gajstni muzikanti in ansambel Miha Trčka. Festival organizira domače društvo F.B. Sedej, ki s svojim dogodkom napolni Števerjan s slovensko glasbo in narodnimi melodijami.Festival je privabil pod števerjanske borovce veliko število obiskovalcev in navdušencev narodno-zabavne glasbe. Dogajanje se je začelo v petek s polfinalnim večerom, med katerim so se ansambli prvič predstavili občinstvu in strokovnima komisijama. V soboto je sledila veselica z Gorenjskim kvintetom, ki je obiskovalce popeljala na plesišče z narodno-zabavno glasbo in tudi nekaterimi popevkami. Festivalski program se je zaključil z nedeljskim finalom. Oba tekmovalna dela sta vodila Evgen Ban in Valentina Oblak, ki sta nagovorila publiko in dodala kanček humorja.Osem nastopajočih ansamblov sta ocenjevali strokovna komisija za glasbo in komisija za besedilo. Prvo so letos sestavljali Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Patrick Quaggiato, Nikolaj Pintar (kot predstavnik društva F.B. Sedej), Jani Rednak, Mike Orešar in Igor Podpečan. Komisija za besedilo pa je ocenila vsa besedila izvirnih skladb in so jo letos sestavljale Costanza Frandolic, Marija Kostnapfel in Martina Valentincic (kot predstavnica društva F.B. Sedej). Obema komisijama je predsedoval predsednik društva Matija Corsi.V nedeljo se je festival zaradi slabega vremena začel eno uro pozneje. Nebo se je naposled vendarle zjasnilo, tako da je lahko vseh osem ansamblov nemoteno nastopilo. Vsak ansambel se je predstavil z dvema skladbama: eno iz zakladnice in eno izvirno, ki je bila prvič predstavljena.

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