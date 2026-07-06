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Fincantieri

Fincantieri vse bolj »podmorsko« usmerjen

Ladjarska družba je prevzela štiri strateška podjetja Next Geosolutions, W Sense, Graal Tech in Defcomm

Spletno uredništvo |
Italija |
6. jul. 2026 | 18:40
    Fincantieri vse bolj »podmorsko« usmerjen
    Tržaški ladjar je za prevzem štirih podjetij prevzel približno 600 milijonov evrov( Ansa )
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Ladjarska družba Fincantieri krepi svoj podmorski oddelek, dokazuje današnja vest o prevzemu štirih strateških podjetij, ki delujejo na tem področju (Next Geosolutions, W Sense, Graal Tech in Defcomm). Tržaški ladjar je za to operacijo odštel približno 600 milijonov evrov. S potezo želijo okrepiti razvoj morskih dronov ter pripomočkov za potapljaštvo, tako civilno kot vojaško. Po napovedi prevzemov, ki jih je izvršni direktor Fincantierija Pierroberto Folgiero ocenil za »zgodovinski industrijski preobrat«, so na milanski borzi Fincantierijeve delnice poskočile za 11,4 %.

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