Pri Fernetičih danes brez prometnega navala

Kot po napovedih prometnega navala na mejnem prehodu Fernetiči danes ni bilo. Vipavska hitra cesta H4 je namreč od včeraj zaprta v smeri Ljubljane zaradi vzdrževalnih del, tovorni promet, ki bi sicer ubral to bližnjico med Vilešom oziroma Vrtojbo in Razdrtim ter naprej Ljubljano, bo vse do novembra preusmerjen preko Moščenic k Fernetičem.

Lansko zaprtje vipavske hitre ceste v nasprotno smer, iz Razdrtega proti Vrtojbi, je tukajšnjim oblastem povzročilo nemalo preglavic. Probleme in zastoje je med drugim dodatno poslabšalo ozko grlo, ki ga je ustvarila Italija z nadzorom na meji. Dežela FJK je naposled, po zaprtju hitre ceste H4, financirala ureditev prometnih kontrol na dveh pasovih pri Fernetičih, tudi slovenska stran pa je prišla sosedom naproti. Od vsega začetka se je tokratno zaprtje obetalo manj zapleteno, je za Primorski dnevnik spomnila repentabrska županja Tanja Kosmina. Iz raznih pripravljalnih sestankov je vseskozi izhajala mnogo manj zaskrbljujoča slika. »Bili smo skoraj prepričani, da ne bo hujših posledic,« je izpostavila županja občine, pod katero spadajo Fernetiči.

Pri Baru G, ki domuje prav na mejnem prehodu tik pred vhodom v Slovenijo, kjer imajo upravitelji spričo lege tudi dober nadzor nad mejnim dogajanjem, so naše slutnje potrdili. V julijskih dneh imajo sicer več prometa kot po navadi, načeloma zaradi turistov, ki odhajajo na počitnice na Hrvaško. Včerajšnji dopoldan pa je bil za julijske standarde kar povprečen.