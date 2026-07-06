Nagrade Darka Bratine režiserki Alexandri Gulea

Letošnja prejemnica nagrade Darka Bratine je romunska režiserka Alexandra Gulea. Nagrado ji bodo podelili 2. oktobra na čezmejnem festivalu Poklon viziji. Tam bodo nagrajenki posvetili tudi retrospektivo izbranih filmov in mojstrski tečaj, so danes sporočili iz goriškega Kinoateljeja.Kinoatelje nagrado Darka Bratine Gulea podeljuje za njen izviren filmski opus, v katerem osebno iskanje korenin postane univerzalna pripoved o globljem pomenu skupnosti, identiteti in pripadnosti."Pri tem prepleta uprizoritveno umetnost in antropološko raziskovanje, refleksijo in gledališče absurda. Gulea posameznikovo izkušnjo preobraža v zgodbo skupnosti in razkriva kaos nacionalnih držav, ki manjšinam pogosto ne znajo dati dostojanstva, ki jim pripada. Na svoj nežen, a hkrati kljubovalen način se požvižga na domovino, patriarhat, nacionalne države, pa tudi na priročne, splošno sprejete resnice, ter se podaja v globino iskanja korenin, osebnih in ljudskih," so še zapisali v utemeljitvi.Nagrajena režiserka je povedala, da ji nagrada vliva zaupanje, da še naprej deli in razvija svoja raziskovanja, ki izhajajo iz resničnosti anonimnih skupnosti v njihovem vsakodnevnem boju za preživetje. "Hvala za to priznanje mojemu delu. Iskreno sem počaščena," je še dodala.Nagrado Darka Bratine podeljujejo od leta 1999 filmskim ustvarjalcem, katerih opus odlikujejo izrazita avtorska poetika, občutljivost za družbeni in zgodovinski kontekst ter odprtost za medkulturni dialog. Med prejemniki nagrade so med drugim lanskoletna nagrajenca Bela Tarr in Yervant Gianikian, prej pa tudi Angela Ricci Lucchi, Nicolas Philibert, Stefan Komandarev, Laila Pakalnina, Franco Giraldi, Peter Zeitlinger, Karpo Godina, Jan Cvitkovič, Petra Seliškar in Maja Weiss.Bratina je bil slovenski sociolog, filmski kritik in senator ter ustanovitelj goriškega Kinoateljeja. Filmsko kulturo je razumel kot "srečanje občinstva s filmskim delom oziroma s problematikami filma ter družbe in kulture, skozi katere se ta izraža in se odvija na ravni kritične diskusije".Festival Poklon viziji je posvečen avtorjem, ki skozi film vzpostavljajo nove načine razumevanja družbenih razmerij, zgodovinskih kontekstov in človekove izkušnje. Letos bo med 29. septembrom in 4. oktobrom Novo Gorico in Gorico znova povezal v skupen prostor filmskega razmisleka.