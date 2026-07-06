Slovenija nemočna tudi proti Švedski

Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79:88 (24:30, 45:50, 58:69) in bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami.

Slovenija po dveh zaporednih porazih sicer ostaja v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju, a bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita. Po izkušnjah z zadnjih dveh svetovnih prvenstev bo treba za nastop v Dohi dobiti vsaj sedem tekem.Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse štiri reprezentance po tri zmage in tri poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska.

Drugi del kvalifikacij se bo začel avgusta, nadaljeval novembra letos in končal februarja 2027. Na SP se bodo uvrstile najboljše tri ekipe iz novonastale skupine L.Najboljša strelca Slovenije sta bila Stefan Joksimović z 22 točkami in Edo Murić, ki jih je zbral 11.