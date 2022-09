A. Giani: »Lahko si igral dobro, a to še nič ne prinese«

O olimpijskih prvakih, Slovencih (Sloveniji in Možiču) ter mladih Italijanih. O tem in še čem je po zadnji tekmi v skupinskem delu spregovoril selektor Francije Andrea Giani, nekdanji vrhunski odbojkar, ki si utira pot tudi med najuspešnejšimi trenerji na svetu.

Skupinski del ste s Francijo zaključili na prvem mestu skupine D, a nimate polnega izkupička, saj vam je točko odščipnila Slovenija. Vas je njihov nastop presenetil?

Še zdaleč ne, saj so Slovenci na zadnjih štirih evropskih prvenstvih igrali kar trikrat v finalu. Je kakovostna ekipa, ki povrhu igra še pred domačimi navijači.

Skupinski del smo pa res končali prvi, a kljub temu ne bomo prvi nosilci. Skratka, formula prvenstva ne nagrajuje najboljšega. Končni red po skupinskem delu bo zato nekoliko nerealen.

Stožice so navijači prvič zapolnili na tekmi proti Franciji, razprodane pa so bile tudi na tekmi proti Nemčiji v torek. Ste v Sloveniji pričakovali tako vzdušje?

To me ni presenetilo. Vedno pa je lepo igrati s tako publiko: to velja za gostitelje pa seveda tudi za nasprotnike. Motivacija se vsem dvigne ob tako bučnem navijanju. To je tisto, kar si tudi vsakič želimo, ko igramo težje tekme. A težko vsakič zapolniš dvorano na prvenstvu s kar 24 ekipami ...

Slovenci so po tekmi s Francozi ponavljali, da so igrali najboljšo tekmo v letošnjem poletju. Je Francija tudi že dosegla višek?

Mi smo zmagali, kar je nekaj drugega. Ekipa lahko igra bolje ali slabše, a na najvišji ravni velja le to, kdo osvoji zadnjo točko. Lahko si tudi odigral dobro tekmo, a če si na koncu izgubil, to nič ne prinese. Zmaga na tako pomembni tekmi da vsakemu igralcu tisto več, kar poraz nikoli ne prinese. Po takih tekmah so povratne informacije zelo dragocene.