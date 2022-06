Allianz Dome je razprodan

Popoldne je v Narodnem domu potekala predstavitvena tiskovna konferenca pred sobotno pripravljalno tekmo med Italijo in Slovenijo, ki se se bo začela ob 20.30 v razprodani dvorani Allianz Dome. Srečanje z novinarji in številnimi uglednimi gosti se je začelo sicer z novico, na katero so vsi nestrpno čakali. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v sredo zvečer dobil zeleno luč s strani lige NBA in mednarodne zveze FIBA, da se lahko predčasno priključi pripravam slovenske izbrane vrste. Dončić je prispel v Trst in treniral z reprezentančnimi soigralci, v soboto pa bo na razpolago selektorju Sekuliću, je povedal direktor slovenske reprezentance Matej Likar. Vse kaže torej, da bo tudi zvezdnik Dallasa stopil na parket tržaške športne dvorane proti Italiji. Nedvomno novica, ki je razveselila vse prisotne, organizatorje in ne nazadnje tudi vse, ki so si nabavili vstopnice za sobotni košarkarski spektakel v Trstu.

Na tiskovni konferenci sta bila prisotna oba selektorja, domačin Gianmarco Pozzecco za Italijo in Aleksander Sekulić za aktualne evropske prvake. Prisotna sta bila tudi kapetan »azzurrov« Amedeo Della Valle, MVP letošnje A-lige, in Zoran Dragić, ki je v Trstu igral od januarja do maja 2019 v dresu kluba Pallacanestro Trieste.