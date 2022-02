Allianz z novim organizatorjem igre

Tržaški Allianz je podpisal pogodbo, veljavno do konca sezone, z novim organizatorjem igre, ki po potrebi lahko igra v vlogi branilca. Nova okrepitev, Ty-Shon Alexander, je v minuli sezoni odigral petnajst tekem v prvenstvu NBA z ekipo Phoenix Suns. Gre za 24-letnika, visokega 192 cm in težkega 88 kilogramov. Brez dvomov gre za najboljšega razpoložljivega igralca trenutno na trgu, je povedal predsednik Mario Ghiacci, zato so v tržaškem klubu izjemno zadovoljni, da so ga prepeljali v ekipo. Z njim bo Allianz odigral finalni del italijanskega pokala in bo med protagonisti tudi v prvenstvu, je menil.