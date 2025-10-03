Ambicije okrepljenega tržaškega prvoligaša so letos visoke

Uvodna tekma letošnje sezone italijanske košarkarske A-lige bo v Trstu. V dvorani PalaTrieste se bosta jutri ob 20. uri pomerila domači Pallacanestro Trieste in lanski polfinalist končnice za državni naslov Trapani Shark. V nedeljo bo nato na sporedu šest tekem, v ponedeljek pa bodo na parket stopili še državni prvaki bolonjskega Virtusa, ki bodo gostili Napoli.

Letošnja bo že 104. izvedba italijanskega državnega prvenstva za moške. Tudi v sezoni 2025/26 bo v A-ligi igralo 16 ekip. V minuli sezoni sta iz A-lige izpadla Scafati in Pistoia, njuno mesto pa sta z napredovanjem iz A2-lige prevzela videmski APU in Cantù. Spet bomo torej lahko spremljali deželni derbi v A-ligi. Prvič se bosta Pallacanestro Trieste in APU Udine pomerila že v četrtem krogu, in sicer 26. oktobra v Trstu, povratni obračun v Vidmu pa bo na vrsti šele v 26. krogu, ki bo na sporedu 12. aprila 2026.

Vodstvo kluba Pallacanestro Trieste je po lanski dobri sezoni, ki jo je ekipa sklenila z izpadom v četrtfinalu play-offa proti kasnejšemu finalistu Brescii (redni del prvenstva so Tržačani končali na 6. mestu s 36 točkami oz. izkupičkom 18 zmag in 12 porazov), med poletjem krepko dvignilo letvico ambicij. Predsednik Paul Matiasic in generalni direktor Michael Arcieri sta večkrat poudarila, da so cilji visoki. Vodenje ekipe sta zaupala španskemu trenerju Israelu Gonzàlezu, ki je pred tem nekaj sezon sedel na klopi berlinske Albe.

Tudi okrepitve v igralskem kadru so bile zelo odmevne in uvrščajo Pallacanestro Trieste med ekipe, ki se bodo (za zdaj vsaj na papirju) borile za sam vrh lestvice. Dres tržaškega kluba so v letošnji sezoni oblekli šele 19-letni italijanski talent Pietro Iannuzzi, ki se je letos poleti okitil z evropskim naslovom U20, že izkušeni 27-letni branilec Davide Moretti, 24-letni postavni malijski center Mady Sissoko, prav tako 24-letni eksplozivni ameriški branilec Jahmi’us Ramsey, ki je med poletjem z reprezentanco ZDA nastopil na prvenstvu Amerik, ter 32-letni vsestranski Američan mehiških korenin Juan Toscano-Anderson, ki se lahko pohvali osvojitvijo šampionskega prstana v ligi NBA v sezoni 2021/22.

Igralski kader dopolnjujejo lanski nosilci kapetan Lodovico Deangeli, zanesljivi Američani Markel Brown, Jarrod Uthoff, Colbey Ross in Jeffrey Brooks (slednji ima sicer tudi italijanski potni list), organizator igre Michele Ruzzier ter krilni center Francesco Candussi.

Vodstvo kluba Pallacanestro Trieste bo na današnji tiskovni konferenci tudi uradno predstavilo letošnje okrepitve, medtem ko so včeraj na spletni strani in socialnih omrežjih razkrili nove drese ter razkrili, da je bilo doslej prodanih rekordnih 4545 sezonskih abonmajev.