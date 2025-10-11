Ambiciozni SloVolley ZKB na domačem parketu začenja C-ligo

Gorica Odbojkarji SloVolleyja ZKB bodo danes zvečer začeli nastope v C-ligi. V športni dvorani Mirko Špacapan v Gorici se bodo ob 20. uri pomerili s Prato. Nocojšnji nasprotnik ne sodi med najbolj kakovostna moštva v ligi, gre za mladinsko ekipo (U19) A2-ligaša Prate, za katerega sicer igra tudi števerjanski odbojkar Jernej Terpin.

»Prata ima solidno ekipo, ki pa jo sestavljajo izključno mladi odbojkarji. Smo favoriti za zmago in ciljamo na osvojitev vseh treh točk,« je pred današnjim debijem dejal trener SloVolleyja ZKB Ambrož Peterlin, ki bo na razpolago imel popolno ekipo. Članom se bodo pridružili trije mladinci, ki bodo nato jutri igrali še v D-ligi s SloVolleyjem Studio Vegliach.

Po Peterlinovem mnenju so glavni konkurenti SloVolleyja ZKB za vrh lestvice Fiume Veneto, Pordenone in Mariano, medtem ko bi se lahko Prata vmešala v boj za peto mesto, ki še vodi v skupino za napredovanje. Ravno takojšnja vrnitev v B-ligo je edini cilj združene ekipe v letošnji sezoni.

Že v sredo bo SloVolley ZKB v drugem krogu C-lige gostoval v Pordenonu, saj je deželna zveza zaradi sobotne tekme ženskega superpokala v Trstu preložila vsa prvenstva pod svojim okriljem. Proti Fiume Venetu bo SloVolley ZKB igral v osmem (26. novembra v Gorici) in 17. krogu (31. januarja v gosteh), proti Marianu pa v devetm (29. novembra v gosteh) in 18. oziroma zadnjem krogu (7. februarja v Gorici). Spomnimo še, da bo združena ekipa domače tekme izmenično igrala v Gorici in v telovadnici Paolo Colja v Repnu.