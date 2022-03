Američan Jason Clark bo okrepil tržaški Allianz

Vrste tržaškega Allianza bo do konca leta okrepil 32-letni Američan Jason Clark, je danes sporočilo vodstvo kluba. Gre za 1,88 m visokega igralca, ki igra v vlogi organizatorja igre ali branilca. Ima večletne izkušnje v italijanskem ter evropskih prvenstvih. Nazadnje je Clark igral z ekipo iz Minska v beloruskem prvenstvu in v evropskem pokalu, kjer je bil med drugim izbran tudi za najboljšega igralca. V lanski sezoni je igral v Turinu v ligi A2, kjer je bil ena od gonilnih sil tamkajšnje ekipe pri naskoku napredovanja, ki se je sicer neuspešno zaključilo v finalni tekmi play-offa. Predsednik Allianza Mauro Ghiacci je izrazil zadovoljstvo nad novo okrepitvijo. Zdajšnji trenutek je za tržaškega prvoligaša težaven, je med drugim ocenil, prepričan pa je, da bo Allianz znova našel ravnotežje in se enakovredno boril s katerimkoli nasprotnikom.