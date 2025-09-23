Torek, 23 september 2025
Američani so bili za Slovence pretrd oreh

V osmini finala odbojkarskega svetovnega prvenstva na Filipinih je bila reprezentanca ZDA boljša s 3:1

Erik Piccini |
Manila |
22. sep. 2025 | 16:19
    Slovenci so dvoboj z Američani začeli zelo spodbudno (VOLLEYBALLWORLD.COM)
Na odbojkarskem svetovnem prvenstvu za moške na Filipinih je Slovenija sklenila svojo pot v osmini finala. V današnji tekmi izločilnih bojev so bili boljši odbojkarji Združenih držav Amerike, ki so zasluženo slavili s 3:1. Slovenci so prepričljivo osvojili prvi niz s 25:19, nato pa so Američani uveljavili svojo premoč. V drugem nizu so Urnaut in soigralci prišli do 22 točk, v tretjem do 17 v odločilnem četrtem pa do 20. V zadnjem nizu so Slovenci držali stik skoraj do konca, v odločilnem trenutku pa je v ospredje stopil najboljši ameriški posameznik Garcia, ki je s silovitimi servisi dokončno strl odpor nasprotnikov. Američani se bodo v četrtfinalu pomerili z Bolgarci. Že v nedeljo pa so se v četrtfinale uvrstili Italijani, ki so z gladkim 3:0 premagali Argentino. Naslednji nasprotnik »azzurrov« bo Belgija.

