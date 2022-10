Andreja Slokar: »Ceniti moraš poraze, sicer ne prideš do zmage«

Slovenska smučarska junakinja minule zime, Andreja Slokar, si za sezono 2022/23 svetovnega pokala v alpskem smučanju ne želi postavljati rezultatskih ciljev. Za Ajdovko, ki bo v soboto dopolnila 25 let, je sezona vzponov in padcev, iz katere je potegnila pomemben sklep: »Moraš ceniti poraze, če ne, ne prideš do zmage.«

O ZMAGAH, A TUDI O KRIZAH

»Zelo težko je oceniti prejšnjo sezono, ker je bila zelo posebna. Bili so močni vzponi in bili so tudi zelo močni padci,« je v pogovoru za STA dejala Andreja Slokar, ki je v prejšnji sezoni navdušila z dvema zmagama, prvencema; na paralelnem veleslalomu 13. novembra lani v Lech/Zürsu ter nato še na finalnem slalomu 19. marca v Meribelu. »Res je, da se radi spominjamo tistih dveh zmag, pa tudi petega mesta z olimpijskih iger, ko sem bila blizu olimpijske kolajne v slalomu. Ampak jaz nisem pozabila vseh porazov v lanski sezoni, in nisem pozabila, v kakšni krizi sem bila sredi sezone,« je z mešanimi občutki podoživela minulo tekmovalno sezono.

»Pametno oceno za lani je tako zelo težko dati,« pravi: »Kakor koli, zadovoljna sem. Bila je moja prva cela sezona v svetovnem pokalu. In zelo težko je tempirati formo, ker ne veš točno, kaj te čaka. Prej nisem bila tega navajena. Splošno gledano, pa je bila sezona lepa.«

Pogled je usmerila tudi v novo sezono, ki se bo zanjo začela 22. oktobra z veleslalomom v Söldnu. »V bistvu sem se odločila, da je moj cilj v sezoni čim večja konstantnost. Lani sem imela močna nihanja. In še en cilj, ki sem si ga postavila, ki spet ni rezultatski, je, da si res si močno želim, res se bom močno trudila, da ne bom 'paničarila', da bom zadovoljna.«

»Zdi se mi, da na koncu, če ne ceniš poti, ne moreš ceniti cilja. Ne da ti zadovoljstva. Vse, kar si želim letos, je, da se bom trudila, da bom cenila vse. Moj 'tata' mi je dostikrat rekel, da je zmeraj več porazov kot zmag. In dejansko je tako. In moraš ceniti tudi poraze, če ne, ne prideš do zmage,« je ocenila Slokarjeva.