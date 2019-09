Argentinci in Španci izločili Srbe in Poljake

Argentinci so poskrbeli za največje presenečenje na košarkarskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem, saj so v četrtfinalu po vrhunski predstavi s 97:87 izločili Srbe, ki so bili po mnenju mnogih prvi favoriti za končno zmago. Naj omenimo vrhunsko predstavo nesmrtnega Luisa Scole, ki je krstni nastop v dresu izbrane vrste opravil leta 1999, v 30 minutah pa je prispeval 20 točk, podaji in pet skokov. Blestel je tudi Facundo Campazzo, ki je v 29 minutah dosegel 18 točk, 12 podaj in 8 skokov, medtem ko je srbsko čast poskušal rešiti Bogdan Bogdanović (21 točk, štirje skoki in dve podaji), kar pa ni bilo dovolj.

Neverjetna podaja Facunda Campazza: