Spomnili so se borca za pravice slovenskega kmeta

V Domu prosekarja na Proseku v sredo zvečer ni bilo dovolj prostora za vse, ki so se želeli pokloniti spominu na Edija Bukavca. Dolgoletni tajnik Kmečke zveze in neumoren borec za pravice slovenskega kmeta je preteklega 10. novembra izgubil dolgoletni boj z zahrbtno boleznijo.

Žalne seje so se udeležili vsi, ki so ga imeli radi, vsi, ki so od njega črpali dragoceno znanje, vsi, ki so cenili njegovo borbenost in premočrtnost. Tudi lokacija dogodka ni bila naključna: Ediju Bukavcu gre zahvala, da na Proseku stoji Dom prosekarja, kraj, namenjen promociji žlahtne kapljice, ki nastaja izpod pridnih rok vinogradnikov v proseškem in kontovelskem bregu. Na paštnih, ki jih je imel Bukavec tako rad.

Prvi se je pokojnika spomnil predsednik Kmečke zveze Franc Fabec. »Edi je bil velik borec za dobrobit slovenskega kmeta,« je pojasnil. Posebej občuten je bil nastop Boruta Sardoča, predsednika Zadruge društvene gostilne na Proseku. S solznimi očmi in zlomljenim glasom se je spomnil klenega »Prosekana« in borca za zaščito prosekarja. Kot je povedal, gre Bukavcu zasluga za nastanek in podpis protokola Prosecco DOC. Vas Prosek namreč zagotavlja zaščito geografskega porekla za italijanski pridelek, v zameno pa se na Tržaškem v vinogradništvo ni vlagalo tako, kot je obljubljal protokol.»Do zadnjega dne si bil zavezan idealom,« je sklenil Sardoč in spominski nagovor zaključil z besedami, ki so bile Bukavcu posebej pri srcu in je z njimi redno zaključeval svoje nastope: smrt fašizmu, svoboda narodu.

Na žalni seji je prišel v ospredje lik pokončnega človeka, ki so ga spoštovali tisti, ki so ga imeli radi, in tisti, ki se z njim niso strinjali. Ali kot je dejala Vesna Bukavec:»Preden je umrl, mi je tata rekel, naj objamem vse. Njegove prijatelje in nasprotnike.«